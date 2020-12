Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 13:30 Uhr

Das Fahrzeug war zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr in einer Parkbucht, in der Nähe des Fußgängerüberweges, in der Martinusstraße in Linz abgestellt. Als die Fahrerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte die einen Kratzer auf der Fahrerseite fest, der fast über die gesamte Fahrzeuglänge führte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dieser Kratzer mutwillig mit einem scharfkantigen Gegenstand verursacht wurde. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644/943-0 jederzeit entgegen.



