Neuwied

Sachbeschädigung an parkendem PKW in Engers

In der Nacht vom 12.02.2024 auf den 13.02.2024 kam es in Neuwied OT Engers, in der dortigen Freiherr-vom-Stein-Straße auf Höhe der Hausnummer 29, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.