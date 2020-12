Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 10:20 Uhr

Durch einen aufmerksamen Mitbürger wurde der Polizei in Betzdorf mehrere beschädigte Kraftfahrzeug gemeldet, welche beim Autohaus Bald in Betzdorf im rückwärtigen Bereich abgestellt waren.

Demnach wurden im Tatzeitraum von Freitag auf Samstag an insgesamt drei Fahrzeugen jeweils die hintere Seitenscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 / 926-0.



