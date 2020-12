Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 11:50 Uhr

Neuwied

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen – Zeugenaufruf

Am 03.08.2020 wurde der Polizeiinspektion Neuwied zugetragen, dass am Nachmittag in der Museumsstraße Höhe der Rettungswache zwei Kinder Steine auf geparkte Fahrzeuge geworfen hätten.