Sachbeschädigung an Kirche

In der Zeit vom 23.08.2024, 18 Uhr bis 24.08.2024, 19 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu Sachbeschädigungen an der dortigen Kirche.

Anzeige

Hierbei beschädigten bislang unbekannte Täter die Fenster der Kirche durch Einschlagen mittels Steinen. Am Folgetag, den 25.08.2024, wurden zwei weitere beschädigte Fenster der Kirche festgestellt, welche in der vorherigen Nacht angegangen wurden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus



Telefon: 002634 952 0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell