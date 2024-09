Sachbeschädigung an Gleisbaugeräten

Steinebach / Sieg (ots) – Am Sonntag, den 08.09.2024, wurde von Spaziergängern um 19:00 Uhr festgestellt, dass an einem Gleisbaubagger, der auf den Schienen im Bahnhof Steinebach/Sieg stand, eine Scheibe eingeworfen wurde.

Anzeige



Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass auch an weiteren, in der Arbeitsstelle befindlichen, Baumaschinen Sachbeschädigungen verübt wurden.

Unbekannte Täter hatten mit Steinen gegen die Scheiben und Außenspiegel geworfen und diese dabei beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Einschätzung auf ca. 5000 Euro belaufen.



Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Peter Schade, PHK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell