Neuwied

Sachbeschädigung an geparktem PKW

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Mittwoch, dem 23.10.2024, kam es zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr in 56564 Neuwied in der Friedrich-Siegert-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.