Sachbeschädigung an Fahrzeug

Linz am Rhein (ots). Am Samstag, den 05.09.2020, wurde zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Martinusstraße in Linz ein Pkw beschädigt.