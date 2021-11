Sachbeschädigung an Eingangstüre

In der Nacht zum Freitag beschädigten unbekannte Täter die Eingangstüre eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Erpel.

Ein Bewohner stellte am Freitagmorgen Einkerbungen am Türrahmen fest, die Polizei geht derzeit von einer Sachbeschädigung aus. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



