Sachbeschädigung an einer Waldhütte

Wie der Polizei Linz am gestrigen Tage mitgeteilt wurde, kam es in der Waldhütte in Rheinbrohl, Auf dem Limes zu einem Fall von Sachbeschädigung.



Im Tatzeitraum von Do. 31.09 – Do. 07.10.21 zerstörten bislang unbekannte Täter ein Fenster.

Dieses bestand aus Sicherheitsglas, was hinsichtlich der Zerstörung einen erheblichen Aufwand schließen lässt.



Es war nach Spurenlage nicht die Absicht in die Hütte einzudringen, es ging wohl nur um die Absicht Schaden anzurichten.



Hinweise bitte an die Polizei Linz.



