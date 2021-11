Hamm

Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe des Fitnessstudio Fit+

In der Nacht von Donnerstag den 04.11.2021, auf Freitag den 05.11.2021, warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche auf eine der großen Außenscheiben des Fitnessstudio „Fit+“ in der Lindenallee 5 in Hamm (Sieg).