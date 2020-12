Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 22:10 Uhr

Sachbeschädigung an einem PKW – Zeugenaufruf

Linz am Rhein (ots). Am 20.10.2020 parkte die Geschädigte ihren PKW am Bahnhof Linz/Rhein an der Unterführung zur Straße „Am Sändchen“.