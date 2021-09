Sachbeschädigung an einem PKW Audi A4

Am Dienstagabend beobachtete eine Zeugin in der Hauptstraße in Buchholz um 21:17 Uhr von ihrem Anwesen aus eine männliche Person.

In Höhe der Kirche zerkratzte der Mann einen silbernen PKW Audi A4. Anschließend flüchtete die Person zu Fuß in die Straße „Im Höllchen“. Der männliche Täter ist ca. 1,90 Meter groß und war komplett schwarz gekleidet.

Bei der Anzeigenaufnahme an der Tatörtlichkeit stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW rundherum und im Bereich der Motorhaube zerkratzt wurde.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



