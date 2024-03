Windhagen

Sachbeschädigung an einem PKW

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen sind in der Waldblickstraße in Windhagen an einem geparkten PKW Ford Mondeo Seitenscheiben eingeschlagen worden.