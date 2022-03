Sachbeschädigung an einem PKW

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Rengsdorf, Alter Garten ein PKW VW Passat im Bereich der Fahrerseite zerkratzt worden.

Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in einer offenen Garage geparkt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den / die unbekannte/n Täter/ in der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



