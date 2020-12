Dierdorf

Sachbeschädigung an einem PKW

Am Montag ist im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:45 Uhr in der Selterser Straße in Dierdorf an einem ordnungsgemäß geparkten PKW Smart Fortwo Coupe durch eine*n bisher unbekannte*n Täter*in mit einem massiven Gegenstand die Heckscheibe eingeschlagen worden.