In der Nacht vom 07.11.2020 auf den 08.11.2020 wurden durch bisher unbekannte Täter an einem PKW VW Golf die Reifen der rechten Fahrzeugseite zerstochen.

Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Hochstraße in Döttesfeld abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



