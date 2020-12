Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 10:01 Uhr

56307 Dernbach

Sachbeschädigung an einem PKW

Am vergangenen Wochenende ist im Zeitraum von Freitag bis Sonntag durch eine/n bisher unbekannte/n Täter/in ein geparkter PKW Skoda Fabia in der Hauptstraße in Dernbach im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt worden.