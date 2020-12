Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 09:50 Uhr

Windhagen

Sachbeschädigung an einem PKW

Am Montag ist in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:30 Uhr in der Reinhard Wirtgen Straße in Windhagen auf dem Parkplatz der Fa. Wirtgen ein ordnungsgemäß geparkter PKW Hyundai Terracan rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden.