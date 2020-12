Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 10:40 Uhr

Horhausen

Sachbeschädigung an eine Schranke

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter die Schranke am Busbahnhof in der Steinstraße in Horhausen (WW) mit hohem Kraftaufwand verbogen.