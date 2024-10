Fürthen

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am Abend des 27.10.2024, gegen ca. 20:10 Uhr, schmissen unbekannte Täter die Scheiben der Bushaltestelle in der Siegstraße in Fürthen mit einem Stein ein und entfernten sich fußläufig vom Tatort.