Altenkirchen

Sachbeschädigung an Bushäuschen in der Wiedstraße Altenkirchen

Am Sonntag, den 11.02.2024,randalierten zwei männliche, jugendliche Personen zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich eines Bushäuschens in der Wiedstraße in Altenkirchen OT Leuzbach.