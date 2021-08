Rengsdorf

Sachbeschädigung an Blumenkübeln

Im Zeitraum Mittwochabend, 11.08.2021, 22 Uhr bis Donnerstagmorgen, 12.08.2021, 08:30 Uhr kam es an der Parfümerie Heddesheimer in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zu einer Sachbeschädigung an zwei bepflanzten Blumenkübeln.