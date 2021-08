57581 Katzwinkel

Sachbeschädigung an Arbeitsgerät

In der Nacht von Samstag, 14.08.2021 auf Sonntag, 15.08.2021, vermutlich in der Zeit von 03.00 Uhr bis 04.00 Uhr kam es in der Kirchstraße in Katzwinkel zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Bagger.