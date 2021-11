Sachbeschädigung am Fahrzeug durch Beschuss mit Druckluftwaffe

Durch polizeiliche Ermittlungen konnten Einschusslöcher an der Heckscheibe festgestellt werden, welche durch Beschuss mit einer Druckluftwaffe entstanden sein dürften. Im Fahrzeug konnten Beweise gesichert werden, die auf eine unsachgemäße Verwendung einer solchen Waffe hinwiesen.

Das Fahrzeug war in Linz am Rhein, Am Gestade mit Fahrzeugheck zur B42 geparkt.

Die Polizei Linz am Rhein sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen in der Nacht von Freitag auf Samstag gemacht haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



