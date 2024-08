Sachbeschädigung am Bahnhof

Am frühen Montagmorgen (19.08.2024) gingen bei der Polizei Linz/Rhein mehrere Meldungen über randalierende Personen am Bahnhof in Unkel ein.

Die Personen konnten durch die Polizei nicht mehr aufgegriffen werden.



Am Bahnhof wurden zwei dort abgestellte Fahrräder auf den Bahnsteig geworfen und dadurch beschädigt.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 erbeten.

Die Besitzer der beschädigten Fahrräder werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizei zu melden.



