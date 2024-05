Sachbeschädigung – Abgesägter Maibaum kippt auf das Festzelt

Windhagen, Hinter dem Weiher (ots) – Am Mittwochmorgen haben bisher unbekannte Täter den Maibaum auf dem Dorfplatz in Rederscheid abgesägt.

Das angrenzende Festzelt wurde durch den umgekippten Baum beschädigt.



Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von Mittwochmorgen 06:15 Uhr bis 08:30 Uhr eingegrenzt werden.

Möglicherweise handelt es sich bei den Tätern um drei männliche Personen, die sich mit schwarzer Kleidung und Kapuze gegen 06:15 Uhr in Tatortnähe aufhielten.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



