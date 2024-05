Windhagen

Sachbeschädigung

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter ein Blumenkübel in Windhagen in der Niederwindhagener Straße beschädigt.