Dernbach

Sachbeschädigung

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Im Zeitraum vom 15.03.2024, 05:45 Uhr bis 13:00 Uhr kam es in der Ringstraße in Dernbach zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW Audi A5. Durch den unbekannten Täter wurde der hintere linke Kotflügel mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.