St. Katharinen

Sachbeschädigung

Am Samstagabend wurde der Polizeiinspektion in Linz eine beschädigte Straßenlaterne am Sportgelände/Feuerwehr in St. Katharinen gemeldet. Wie ein Zeuge angab, hatte er zuvor Jugendliche gesehen, die für die Tat in Frage kommen könnten.