Im Dienstgebiet der Polizei Linz am Rhein, kam es von Samstagnacht, 11.09.2021 auf Sonntagmorgen in den Ortschaften Vettelschoß, Rheinbreitbach, Ockenfels und Rheinbrohl in der Zeit von 23 Uhr bis 1 Uhr zu Ruhestörungen, die Anlass gaben, dass die Polizei tätig werden musste.

Die Gründe waren teils laute Musik, Geschrei und Feierlichkeiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644 – 943 – 0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell