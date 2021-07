Linz, Rheinbrohl, Unkel, Rheinbreitbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 03./04.07.21 wurde die Polizei in Linz zu insgesamt 4 Ruhestörungen gerufen.

In einem Fall in Linz konnten die Verursacher der Ruhestörung nicht mehr angetroffen werden.

In zwei weiteren Fällen reagierten die Verursacher einsichtig und es kam zu keinen weiteren Belästigungen.

Lediglich ein Fall musste zur Anzeige gebracht werden, weil hier weder Kooperation noch Einsichtigkeit festgestellt werden konnte.



Die Polizei Linz bittet dringlich darum, trotz der zurück gewonnenen Freiheiten in Bezug auf das Pandemie Geschehen, die Rücksicht auf andere Menschen nicht zu vergessen.



