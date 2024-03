Rüttelplatte entwendet

In der nacht zum vergangenen Dienstag entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Enggasse.

St.-Katharinen (ots)



In der nacht zum vergangenen Dienstag entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Enggasse. Die Rüttelplatte wurde nach Beendigung der Arbeiten für die Nacht mit einem Bagger gesichert. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



