Betzdorf

Rollerfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Dienstag, den 01.10.2024, 18:00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Betzdorf einen E-Scooterfahrer in der Moltkestraße in Betzdorf.