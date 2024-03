Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Anzeige

Der geführte Roller missachtete sämtliche Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit über einen Waldweg, der parallel zur B414 verläuft, in Richtung Altenkirchen. An einer Lichtung zwischen der Tennishalle Altenkirchen und Mammelzen setzte er seine rücksichtslose Fahrt über ein freies Feld in Fahrtrichtung Mammelzen fort. In der Ortslage Mammelzen brach der Blickkontakt im Bereich „Über dem Berg“ ab. Weitere Ermittlungen führten die Polizeibeamten zu einem 16-Jährigen, dessen 25 Km/h Roller nach eigenen Angaben über 100 Km/h fahren kann. Das Fahrzeug wurde zwecks Durchführung eines Gutachtens sichergestellt. Potentielle Zeugen des Vorfalls, die ggfls. sogar auf den Wegen oder in der Ortslage gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



