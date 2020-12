Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 12:30 Uhr

Der Fahrer eines schwarzen Roller und der Fahrer eines PKW befuhren am 05.08.2020 gegen 13:55 Uhr nebeneinander die Langendorfer Straße von der Rheinbrücke kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Der PKW befährt die linke, der Roller die rechte von 2 Fahrspuren. Laut Angaben des PKW-Fahrers wechselte der Roller plötzlich von der rechten auf die linke Fahrspur und kollidiert dabei mit dem PKW. Es kam zu einer leichten seitlichen Berührung, infolgedessen der linke Blinker am Roller abbricht. Zum Sturz kommt es nicht. Am PKW entsteht leichter Sachschaden. Beide Beteiligte haben sich zunächst abgestimmt, gemeinsam auf die Polizei zu warten. Kurze Zeit später habe der Rollerfahrer jedoch seine Fahrt fortgesetzt und sei in Richtung Rheinbrücke geflüchtet. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell