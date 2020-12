Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 07:50 Uhr

Wissen

Rollerdiebstahl

Am Montag, den 26.10.2020 wurde in der Zeit zwischen 07.45 und 11.15 Uhr ein auf dem Parkplatz der Berufsschule in 57537 Wissen zum Parken abgestellter Zweiradroller entwendet.