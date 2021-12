renitenter Maskenverweigerer

Am Vormittag des gestrigen Tages wurde die Polizei Linz um Hilfe ersucht.



Ein 61 jähriger Mann weigerte sich in einem Einkaufsmarkt in Unkel, eine Maske zu tragen.

Er zeigte sich sehr aggressiv und uneinsichtig.

Eine Bescheinigung zur Maskenbefreiung konnte er nicht vorzeigen.

Erst der eintreffenden Polizei gelang es, den Mann zum Verlassen des Gebäudes zu bringen.

Neben einem erteilten Hausverbot erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell