Reifendieb auf frischer Tat festgenommen

56564 Neuwied, Stettiner Straße 09.04.2021, 01:29 Uhr Einer Polizeistreife fiel ein 42-jähriger Mann auf, der im Industriegebiet Neuwied Reifen auf Alufelgen vor dem Gelände eines Autohauses in einen PKW lud.

Bei Erkennen der Streife flüchtete der Mann zu Fuß. Im Rahmen einer Fahndung mit insgesamt drei Streifen und einem Diensthund konnte der Mann ein paar Straßen weiter festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann insgesamt zehn Reifen bereits von Neuwagen abmontiert und davon sieben Stück in sein Auto geladen hatte. Der Mann verfügte nicht über einen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Außerdem hatte er den PKW ohne Einverständnis des Besitzers genutzt. Eine geringe Menge Drogen konnte in seinem Auto aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, das Auto und die Tatbeute wurde sichergestellt.

Den bereits polizeibekannten Mann erwarten diverse Strafanzeigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell