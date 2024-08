Reifen geplatzt

Linz am Rhein (ots). Am Donnerstagabend befuhr ein 61-jähriger Pkw Fahrer die Straße In der Au. Während der Fahrt platzte an dem Pkw der vordere rechte Reifen, so dass das Fahrzeug gegen zwei geparkte Pkw geschleudert wurde.