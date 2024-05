Woldert

Reifen eines VW Golf zerstochen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

In der Zeit vom 21.05.2024, 23:30 Uhr – 22.05.2024, 07:45 Uhr wurden an einem in der Straße „In der Steubach“ in der Ortslage Woldert abgestellten VW Golf zwei Reifen zerstochen.