Razzia wegen illegalen Glücksspiels in Neuwied

In Neuwied hat die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstagabend, 05.09.2024, zeitgleich mehrere Vereinsheime und Gaststätten aufgrund des Verdachtes des illegalen Glücksspiels durchsucht.

Hierzu lagen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Koblenz vor.



Neben der Polizei, die auch von Spezialkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, waren die städtische Ordnungsbehörde, die Feuerwehr und die Steuerfahndung an dem Einsatz beteiligt.



Insgesamt wurden über 30 Personen in den durchsuchten Objekten teilweise beim illegalen Glücksspiel angetroffen und überprüft. Es konnten 16 illegal betriebene Glücksspielautomaten und zwei Pokertische sichergestellt werden. Zudem wurden in diesem Zusammenhang Bargeldbeträge im hohen fünfstelligen Bereich aufgefunden und sichergestellt. Neben den eingeleiteten Strafverfahren wegen der unerlaubten Veranstaltung von illegalen Glücksspielen ergab sich auch der Verdacht der Geldwäsche. Die sichergestellten Gegenstände, darunter auch mehrere Unterlagen und Aufzeichnungen, werden im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die beteiligten Stellen im Zusammenhang mit den eingeleiteten Verfahren nunmehr ausgewertet.



