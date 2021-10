Bad Hönningen

Raubüberfall auf Kiosk

Am 04.10.2021, gegen 18:28 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter ein Kiosk in der Bischof-Stradmann-Straße in Bad Hönningen und forderte die Kassiererin unter Vorhalt eines Messers zur Öffnung der Kasse auf.