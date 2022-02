Raub in Fußgängerzone von Neuwied

Am Montag, den 21.02.2022 gegen 19.50 Uhr raubte ein bislang unbekannter männlicher Täter einem 30jährigen, männlichen Geschädigten im Bereich der Mittelstraße in Neuwied, unter Anwendung von Gewalt, dessen Bargeld.



Durch die Gewaltanwendung des Täters wurden die Geldscheine zerrissen.

Der Täter flüchtete danach in Richtung Markstraße.



Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 170cm groß, normale Statur. Er war bekleidet mit grauer Jogginghose, grauem Kapuzenpullover, schwarzer Jacke und schwarzen Schuhen.



Hinweise zu der vorgenannten Tat, zu Personen zur tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit oder Mitteilungen über Personen die mit einem zerrissenen, unvollständigen Geldschein bezahlen wollten bitte an die Kriminalinspektion Neuwied, Telefon: 02631/878-202 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Neuwied



Telefon: 02631-878-202

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell