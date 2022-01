Raub eines Handys

Am Montag, dem 10.01.2022 gegen 07:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter einer 18jährigen Geschädigten im Bereich der Ladestraße / Einmündung Wilhelmstraße in Betzdorf unter Vorhalt eines Messers ihr Handy.





Der Täter flüchtete danach über die Ladestraße und den Klosterhof in unbekannte Richtung.



Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 35 bis 45 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, kräftige Statur, südländisches Aussehen. Er war bekleidet mit dunkler Mütze, schwarzem Mundschutz, dunkler (evtl. dunkelblauer) Jacke und dunkler Hose.



Hinweise zu der vorgenannten Tat, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell