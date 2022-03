Rapportauszug für das Wochenende 17.-20.03.2022

Am 17.03. zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Augustenthaler Straße in Neuwied auf Höhe der Hausnummer 17. An dem, durch den Geschädigten ordnungsgemäß neben der Fahrbahn geparkten Fahrzeug, wurde hierbei der linke Außenspiegel beschädigt.

Auf Grund vorgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grauen Skoda handeln.



Nach Zeugenhinweisen konnte am Abend des 18.03. ein unsicher geführtes Fahrzeug in der Augustastraße in Neuwied einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer, welcher nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte, konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Auf Grund von Hinweisen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum wurde ein entsprechender Schnelltest durchgeführt welcher positiv auf sämtliche Stoffgruppen reagierte. Dem Fahrzeugführer wurde entsprechend eine Blutprobe entnommen.



In der Straße Auf dem Ebenfeld in Neuwied-Irlich wurden am 18.03. zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr an mehreren Fahrzeugen jeweils beide Außenspiegel umgeklappt und dabei beschädigt. In einem Fall kam es hierdurch auch zu Lackbeschädigungen an einem Fahrzeug im Bereich der Tür. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Zeugen der Tat bekannt.



Am 19.03. gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Bauhauses in Neuwied, bei welchem ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Augenscheinlich beschädigte der Unfallverursacher beim Ausparken das geparkte Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Bei sachdienlichen Hinweisen zu den genannten Vorfällen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neuwied unter der bekannten Rufnummer oder die für ihren Wohnort zuständige Polizeidienststelle.



