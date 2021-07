Randaliererin in Hammerstein

Darüber hinaus schlägt die amtsbekannte 41-jährige mit einer Eisenstange auf einen geparkten PKW und beschädigte diesen nicht unerheblich. Noch kurz vorm Eintreffen der Polizei schmiss die Frau die Eisenstange auf einen Anwohner und verfehlte diesen leicht am Kopf. Die eingesetzten Beamten hatten die Dame schnell unter Kontrolle, sodass diese anschließend in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht wurde. Gegen die psychisch kranke Frau werden diverse Ermittlungsverfahren vorgelegt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell