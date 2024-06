Randalierer in Tankstelle

Am Dienstagmorgen, 18.06.2024, 05:07 Uhr, wurde die Polizei Betzdorf zur Hilfe nach Wissen in die BelOil-Tankstelle gerufen.

Dort hatte ein 28jähriger, alkoholisierter Mann zunächst die Kassiererin beleidigt und sich geweigert den Verkaufsraum zu verlassen. Als er dann schließlich ging, versuchte er eine Dose mit alkoholischem Getränk zu entwenden.

Der Mann pöbelte weiter herum und schlug unter anderem gegen die Scheiben.

Ein Kunde hatte die Situation mitbekommen und hielt den Mann bis zum eintreffen der Polizei fest.

Der Randalierer wurde von der Polizei Betzdorf in Gewahrsam genommen und kann nun seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

Es wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Diebstahl, Hausfriedenbruch und Bedrohung eingeleitet.



