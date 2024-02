Randalierer entpuppt sich als Musiker

Linz am Rhein (ots). Am 17.02.24 gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei Linz eine angeblich randalierende Person im Bereich der VG Linz gemeldet.

Die Person wirke aggressiv, da sie herumschreie und mehrfach ins Leere schlage. Durch die Beamten konnte die männliche Person angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige über Kopfhörer Musik hörte, mitsang und dabei Tanzbewegungen durchführte. Nach der Durchführung eines Alkoholtests (1,36 Promille) und der Feststellung, dass keine Gefahr für den Herrn oder andere vorlag, trat dieser weiterhin wohlgelaunt den Heimweg nach Linz an.



