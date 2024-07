Randalierer am Busbahnhof

Am Montag, den 01.07.2024, 20:21 Uhr verlangt ein alkoholisierter Mann Zutritt zu einer am Busbahnhof befindlichen Kneipe.

Dieser wird ihm jedoch von der Wirtin, auch wegen negativer Erfahrungen aus der Vergangenheit mit dem vermeintlichen Gast, verwehrt. In seinem Zorn beleidigt er die Dame und zieht vor ihr und weiteren Gästen die Hose runter.

Kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchtet der Mann in die Betzdorfer Innenstadt. Er wird von mehreren Gästen verfolgt und es kommt zum Handgemenge.

Eine weitere Zeugin erleidet einen Tritt gegen die Rippen.

Für die Geschädigte und den alkoholisierten Mann werden der Rettungsdienst angefordert.

Der 33-jährige Mann, der der Polizei Betzdorf bereits aus zahlreichen Einsätzen bekannt ist, wurde vor Ort zunächst fixiert und zur Wache verbracht.



